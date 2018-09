Hund in heißem Auto: „Frauchen“ nicht bei Prozess

Wenn ein Tier durch menschliche Dummheit leiden muss, löst dies einiges negatives Echo aus. So war es auch diesem Fall, der sich in der Innsbrucker Erlerstraße abspielte. Bei 25 Grad Außentemperatur, die sich im Inneren eines Pkw auf weit höhere Werte steigern, stellte die Urlauberin ihr dunkles Auto ab. In einer Transportbox hatte sie ihren Hund, die Seitenscheibe war nur einen Spalt geöffnet. Das herzzerreißende Jaulen des Vierbeiners rief bald Passanten auf den Plan, die die Einsatzkräfte alarmierten. Die Feuerwehr schlug dann die Seitenscheibe des Pkw ein, der Hund wurde ins Tierheim gebracht und später von der 65-Jährigen wieder abgeholt. Der gestrige Verhandlungstermin platzte, weil sich die Frau laut einem Schreiben an das Gericht als verhandlungsunfähig bezeichnete. Richter Josef Geisler kündigte an, dieser Begründung nachgehen zu wollen.