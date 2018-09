Mit 21 der Herr über den eigenen Dorfladen

Nach dem Zivildienst hat der gelernte Koch bemerkt, dass ihn dieser Beruf doch nicht so erfüllt. Wenn er für seine Familie zu Hause den Kochlöffel geschwungen hat, wurde stets bei der Metzgerei Klappbacher eingekauft. Eins führte zum anderen und plötzlich war der junge Halleiner zwei Jahre lang Geschäftsführer der genannten Metzgerei. Und wie es der Zufall so will, wurde direkt nebenan ein Geschäftslokal frei: der heutige „Dorfladen Hallein“. Zusammen mit dem Salzburger Agrarmarketing, der Ortsbauernschaft und der Stadtgemeinde Hallein wurde das Konzept entwickelt, ein Geschäft in dieser Form ist in der Salinenstadt einzigartig. Zwei Mitarbeiter und ein Lehrling unterstützen den 21-Jährigen im Geschäft, seine Partnerin Marie Ress, Tochter des Schmankerlshop-Betreibers „s’Fachl“ in der Stadt Salzburg, gibt ihm lieber im trauten Heim Tipps mit auf den Weg. Den wöchentlichen Grünmarkt am Samstag sieht Fabian Steinhofer nicht als Konkurrenten. Vielmehr würden sie sich gegenseitig ergänzen.