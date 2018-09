Aufsteirern: 68 Stunden Programm

Nur noch drei Tage! Dann wird das schönste und größte Volkskulturfest des Landes mit der „Pracht der Tracht“, der lässigen Modenschau auf dem Hauptplatz, in Graz eröffnet. Und nach „Volxmusik on air“ - unter anderem mit dem Konzert der Grazer Philharmoniker mit Conchita als Stargast - geht am Sonntag zum 17. Mal das Aufsteirern in der ganzen Innenstadt über die Bühne.