Lyon: Wilde Verfolgungsjagd auf Flughafenrollfeld

Die Autobahnpolizei und ein Hubschrauber der Gendarmerie hatten am Vormittag gegen 10.30 Uhr die Verfolgung des Mannes aufgenommen, der in falscher Richtung auf einer Autobahn unterwegs war und dabei mehrere Unfälle verursachte. Im Zuge seiner Flucht durchbrach er mit seinem Fahrzeug zunächst am Geschäftsflughafen Lyon-Bron Sicherheitsbarrieren, bevor er zum rund zwölf Kilometer entfernten Airport Lyon-Saint-Exupery fuhr.