Drogen-Lenker von Polizei aus dem Verkehr gezogen

Gegen 20.20 Uhr unterzogen Polizisten der AGM Ilz den 31-jährigen Wiener einer Lenkerkontrolle. Dabei wurde festgestellt, dass der 31-Jährige über keine gültige Lenkberechtigung verfügt. Weiters wurden im Zuge einer Durchsuchung sowohl beim Lenker als beim 34-jährigen Grazer Beifahrer Utensilien zum Aufbereiten von Suchtmittel vorgefunden. Beide Personen gaben an, zwar in einem Drogenersatzprogramm zu stehen, aber dennoch Suchtmittel (Kokain, Opiate und THC- hältige Produkte) zu konsumieren. Im LKH Fürstenfeld stellte ein Arzt die Fahruntüchtigkeit beim 31-Jährigen fest. Beide Personen werden betreffend des Suchtmittelmissbrauches an die Staatsanwaltschaft Graz angezeigt. Der Fahrzeuglenker wird zusätzlich wegen Fahrens unter Drogeneinfluss an die Bezirkshauptmannschaft Weiz angezeigt.