Adrenalin pur: Diese Rutsche schüttelt einen durch

Alleine ihr Anblick lässt einen schon erschaudern: Diese 40 Meter lange Betonrutsche in Mexiko ist garantiert nichts für Angsthasen und erfordert einiges an Überwindungskraft. Wer einen Versuch wagt, wird bei hoher Geschwindigkeit so richtig durchgeschüttelt. Auch die Landung ist alles andere als sanft, wie dieses Video zeigt. Kinder sollte man da wohl lieber nicht alleine rauflassen.