„Poke Bowls“ als neuer Food-Trend in Wien

Poke Bowls gelten als die kulinarische Fusion aus der japanischen Küche und der Küche der amerikanischen Westküste. Das hawaiianische Wort Poke bedeutet „in Stücke schneiden“ und steht für frisch aufgeschnittene Zutaten, die auf Sushi Reis serviert werden. Seit März bieten ‚grasgrün‘ Geschäftsführer Jens Löser und sein Team ihren Gästen die gesunden Bowls voller Geschmack in der Wiener Neubaugasse 70 an - in einer Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten.