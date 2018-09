„Zweiter Frühling“ für viele Bäume

„Angstblühen": Dieses Phänomen gibt es heuer, und es lässt Apfel-, Birnbäume und Co. fast unter der Last von Früchten zusammenbrechen. Jetzt bemerkt der Naturschutzbund eine weitere Auffälligkeit: Viele Kastanien stehen allein in Graz in Blüte, teils blühen auch Obstbäume - wie sonst nur im Frühling!