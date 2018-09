Schulbeginn in Salzburg: Neues für 5361 „Kleine“

Insgesamt werden 21.714 Kinder ab 10. September in Salzburg eine Volksschule besuchen. In den 20 Sonderschulen werden 891 junge Menschen unterrichtet, in den 70 Neuen Mittelschulen sind es 14.202 Jugendliche. 824 Salzburger werden an 16 Poly-Schulen für ihr Leben lernen. Mehr als 35.000 Jugendliche pauken in mittleren und höheren sowie Berufsschulen für die Zukunft.