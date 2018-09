Prozess gegen Messerangreifer Jafar S. startet

„Schlechte Stimmung“ hatte Jafar S. (23) laut Anklage am Abend des 7. März 2018. Schlechte Stimmung, weil er aus der Asylunterkunft „hinausgeworfen“ worden war. Schlechte Stimmung, weil er kein Geld hatte. Schlechte Stimmung, weil seine Familie in Afghanistan bleiben musste. Schlechte Stimmung, weil ihn ein Hotelportier beschimpft hatte - mit einem Wort, das in seiner Heimat als große Beleidigung gilt. Ihn wollte er eigentlich mit einem Messer so verletzen, damit ihn dieser nicht mehr „verletzen“ kann.