Mike Shinoda: Von der Trauer zurück ins Licht

Wie erwartet gelang Shinoda mit dem Album eine mehr als akkurate Trauerbewältigung. Bei „Crossing A Line“ oder „Hold It Together“ zeigen sich die Fans genauso textsicher wie bei den großen Linkin-Park-Klassikern. Sie haben das Album verinnerlicht und es genau als das wahrgenommen, wofür Shinoda es überhaupt schrieb - um den eigenen Dämonen der Trauer Herr zu werden und am Ende positiv in die Zukunft zu blicken, ohne die Vergangenheit zu ignorieren. Für einige Minuten singen alle Anwesenden gemeinsam gegen den Schmerz an, aber drumherum ist Shinoda tunlichst bemüht, wieder Normalität in die Welt einkehren zu lassen. Er erzählt humorige Geschichten über den Songwritingprozess mit Bennington, empfängt schmunzelnd auf die Bühne fliegende Stofftiergeschenke und experimentiert mit großer Freude an seiner elektronischen Basisstation, die als Gerüst für den Konzertabend dient. Da Drummer Dan Mayo aus nicht näher definierten Gründen ausfällt, steht der 41-Jährige nur mit einem Multiinstrumentalisten auf der Bühne, der zumeist Gitarre und Backing Vocals in die Songs einfließen lässt.