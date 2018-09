Einbrüche in Innsbruck & Telfs: Bewohner im Urlaub

Urlaubszeit ist leider auch Zeit für Einbrüche! In Telfs hebelten zwischen Donnerstag Vormittag und Freitag Nachmittag bisher unbekannte Täter die Terrassentür eines Wohnhauses in Telfs aus und durchwühlten die Räume. Da die Bewohner derzeit auf Urlaub sind, steht der Schadensausmaß derzeit noch nicht fest. Und auch in Innsbruck nutzten Einbrecher die Tatsache, dass Bewohner eines Bauernhauses im Stadtteil Kranebitten derzeit auf Urlaub sind. Sie gelangten in der Nacht auf Freitag über ein Fenster im Erdgeschoss ins Haus und durchsuchten offensichtlich sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Auch hier steht das Schadensausmaß noch nicht fest.