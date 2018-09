Die Menschenretter am Autofriedhof

Mooskirchner waren schon 2017 in Tirol dabei

„Wir üben das ganze Jahr über so realitätsnah wie möglich“, so der stellvertretende Kommandant Phillip Müller, auch Organisationsleiter der THL-Tage. Nachdem die Mooskirchner 2017 in Tirol als erste Steirer an dieser „Rescue Challenge“ teilnahmen, entschied man sich, die Show heuer gleich selbst auszurichten.