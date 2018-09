Hindernislauf für Frauen sorgt für Action in Wien

Fünf Kilometer Laufstrecke, 15 witzige Hindernisse und viel Schlamm warten auf die Teilnehmerinnen. Es gibt keine Zeitnahme und jede Läuferin bewältigt den Parcours in ihrem eigenen Tempo. Viele der Frauen gehen mit einem Team aus Freundinnen, Kolleginnen, mit ihrer Schwester, Tochter oder Mutter an den Start. Der Lauf startet auf der Trabrennbahn Krieau mitten in Wien und führt dann durch den Wiener Prater.