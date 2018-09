Warum geht bei den Großprojekten so viel schief?

Es ist immer das Gleiche: Da kündigt die Politik vollmundig tolle Großprojekte an - und in der Praxis gibt es dann riesige Verzögerungen und milliardenschwere Verteuerungen. Nur einige Beispiele: In Österreich sorgt derzeit das Krankenhaus Nord in Wien für Schlagzeilen (hätte um 850 Millionen Euro 2015 fertig sein sollen), zuvor gab es vom AKH bis hin zum Skylink am Flughafen Wien immer wieder Bauskandale und gewaltige Kostenüberschreitungen. Damit stehen wir nicht alleine da: In Deutschland etwa kostete die spektakuläre Elbphilharmonie in Hamburg nach jahrelanger Verzögerung das Elffache (!) der geplanten Summe. Noch ärger beim Flughafen Berlin, der schon längst in Betrieb sein sollte, von dem aber niemand sagen kann, ob und wann er überhaupt je eröffnet werden kann.