Autodieb im Drogenrausch in Tschechien erwischt

„Die Diebe waren Profis. Sie haben das Auto gehackt, die Alarmanlage deaktiviert und sind mit dem Wagen davongefahren, ohne dass es jemand bemerkt hat. Dabei wohnen wir mitten in einer Siedlung“, ist Diebstahlsopfer Jochen Mugrauer aus Aurolzmünster noch immer baff. Als er in der Früh in die Arbeit fahren wollte, war der 80.000 Euro teure Range Rover weg!