Thrice suchen nach dem Guten auf dieser Welt

Als Frontmann Dustin Kensrue und Gitarrist Teppei Teranishi Thrice vor exakt 20 Jahren ins Leben riefen, gingen sie noch zur High School. Verstärkt mit den Breckenridge-Brüdern Eddie (Bass) und Riley (Schlagzeug) nahmen sie innerhalb von nur zwei Tagen die EP „First Impressions“ auf, orientierten sich musikalisch am in Kalifornien populär-leichtfüßigen Skatepunk, hatten die Konzentration aber schon mehr auf die alltäglichen Probleme des Lebens, denn auf Bier, Bong und Party gerichtet. Diese besondere Form von markerschütternder Melancholie durchzieht fortan die Studioalben der Amerikaner, die sich ab „The Artist In The Ambulance“ (2003) beständig in den US-Charts festsetzen und mit denen sie zu großen Helden und Wegbereitern des sogenannten Post-Hardcore werden. Die dynamischen Rhythmuswechsel und durchdringenden, intensiven Vokaldarbietungen verstärken die Leidenskraft der einzelnen Lieder. Thrice machen Musik für die Übriggebliebenen, deren kalifornisches Sonnenleben nicht aus Venice Beach und Beverly Hills besteht.