Biker erobern die Ottakringer Brauerei

Am Samstag und Sonntag geht das „Moto Circle Festival“ in die nächste Runde und vereint die Custom-Bike-Szene erneut in der Ottakringer Brauerei (16., Ottakringer Platz 1) in Wien. Die Besucher erwarten bei der zweiten Auflage unter anderem eine Fotoausstellung, Filmvorführungen, Live-Auftritte, Tattookünstler, Barber, Workshops, Streetfood und vieles mehr.