Gratis Konzert zur Mittagspause in der City

Eine kostenlose musikalische Mittagspause der besonderen Art: Das bietet das Blüthner Zentrum in der Wiener City. Die außergewöhnliche Konzertreihe startet am 10. Oktober 2018 in die neue Saison. Jeden Mittwoch hat man die Möglichkeit, seine Mittagspause quasi musikalisch aufzuladen. Denn von 12.30 Uhr kann man 45 Minuten einem Klassik-Konzert lauschen. Seine Mittagsjause bringt man selbst mit, denn bei schönen Klängen schmeckt sie gleich viel besser.