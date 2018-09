Zutritt in Gebäude, die sonst verschlossen bleiben

Zum fünften Mal geht es wieder abseits der alltäglichen Pfade auf spannende Entdeckungsreise in Wien. „Es gibt so viele spannende Gebäude in Wien, dass wir damit locker hundert Veranstaltungen füllen könnten“, freut sich Kaltenegger. Außerdem gibt es wieder spezielle Themen-Trails, also vom Open House Wien Team empfohlene Routen wie den Energy- und den Otto-Wagner-Infrastruktur-Trail. Die beiden Trails überlagern sich beim Nussdorfer Wehr. Die historische Anlage von Otto Wagner beinhaltet ein hochmodernes Kleinwasserkraftwerk und beeindruckt mit charakteristischen Löwen. In einigen Gebäuden gibt es wieder spezielle Führungen für Kinder, zum Beispiel bei Hut und Stiel wo der Zusammenhang von Pilzkulturen und Baumaterialien entdeckt werden kann. Auch heuer sind wieder acht Gebäude in Niederösterreich dabei, zum Beispiel das S-House in Böheimkirchen.