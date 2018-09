Alle lieben Diggy - „Darf ich vorstellen? Diggy!“

Für das Mädchen Daisy und den Super-Buddel-Hund Diggy war es Liebe auf den ersten Blick. Daisy wird schnell klar, dass sie einen ganz besonderen Hund aus dem Tierheim mit nach Hause genommen hat. Denn der neugierieg Diggy muss seine Schnauze in alles hineinstecken. Wenn ihn etwas interessiert, kann ihn nichts in der Welt aufhalten. Und auch wenn seine Einsätze manchmal schmerzhaft enden - den tapferen Diggy schüchtert so schnell nichts ein.