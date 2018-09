Brutale Attacke mit Kinderscooter

„Es tut mir sehr leid“, zeigte der Angeklagte im Landesgericht Salzburg Reue. „Ich kann mir nicht erklären, warum ich das getan haben.“ 15 Halbe Bier habe der Monteur an jenem 21. Oktober 2017 getrunken. Und eigentlich komme er auch gut mit dem Freund seiner Mutter - dem Opfer - aus. Zuerst hatten sie mit dem Kinderscooter noch geblödelt, erzählte der zweifach Vorbestrafte der Vorsitzenden Ilona Schalwich-Mozes. Doch plötzlich nahm er den Tretroller und drosch auf den Kopf des Mannes ein. Dieser erlitt mehrere Knochenbrüche im Gesicht, Prellungen und eine Gehirnerschütterung. „Eine sehr bedenkliche Tat aus dem scheinbaren Nichts“, so die Richterin. Doch ein Motiv konnte der Lungauer nicht nennen. Er versprach aber Besserung und möchte künftig auf Alkohol verzichten. Laut einem Gutachten hat er auch eine hohe Alkohol-Toleranz. Deshalb beantragte Staatsanwalt Paul Tumfart die Einweisung in eine Anstalt für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher.