In diesen Fällen sagen wir Danke!

ÖBB-Entgegenkommen für Niederösterreicherin

Für eine Zugfahrt von Wien nach Wiener Neustadt (NÖ) wollte Katrin P. ein Handy-Ticket buchen. „Zwei Minuten vor Abfahrt bemerkte ich, dass der Kauf nicht funktioniert hatte. Ich stieg schnell in den Zug, um die Fahrkarte beim Schaffner zu kaufen“, so die Leserin. Doch weil sie kein Ticket hatte, stellte ihr der Zugbegleiter eine Strafe über 120 Euro aus. Laut ÖBB lag in der Datenbank ein Bestellversuch durch Frau P. vor, die Zahlung sei jedoch abgebrochen worden. In Nahverkehrszügen benötige man außerdem vor Fahrtantritt ein gültiges Ticket. In Kulanz wurde die Forderung nun auf den Fahrpreis und eine Bearbeitungsgebühr, in Summe 21,60 Euro, reduziert.