Thunderpussy: „Keine Regeln und keine Grenzen!“

„Grab ‘em by the Thunderpussy“ prangt es humorig von den T-Shirts, doch das vermeintlich spaßige Wortspiel der amerikanischen Rockband Thunderpussy hat einen ernsten Hintergrund. Seit gut drei Jahren musizieren Gitarristin Whitney Petty, Sängerin Molly Sides, Bassistin Leah Julius und die später hinzugestoßene Drummerin Ruby Dunphy zusammen - um ihren Bandnamen gibt es aber noch immer ein Riesengedöns. Zu skandalös sei er, merken die amerikanischen Behörden an, und fürchten, typisch für die Scheinmoralnation Nummer eins, dass das Viermäderlhaus mit dem Hang zu rhythmischen Stromschlägen und exaltierten Posen den nationalen Frieden gefährden könnte. Auf den Präsident bezogen fiel im Bandcamp schlussendlich der Satz „Motherfucker can say ,Grab ‘em by the pussy‘ and we can’t just throw in our trademark?“ Eine berechtigte Frage, die den aufkeimenden Kultstatus des Seattle-Quartetts schlussendlich nur verstärkt.