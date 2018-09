Unbekannte erbeuteten 181 „Drogenersatzmittel“

Erst vergangene Woche hatten Drogenabhängige, wie berichtet, viermal in eine Völkermarkter Apotheke eingebrochen und aus dem Suchtgiftschrank „Ersatzmittel“ erbeutet. Kurz darauf wurden sie jedoch gefasst. In der Nacht auf Donnerstag folgte nun der nächste Coup in Ferlach.