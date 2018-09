Mindestsicherung: Bezieher-Zuwachs in Kärnten

Österreichweit ist die Anzahl der Personen, die Mindestsicherung beziehen, im Vorjahr deutlich abgeflacht: Lediglich um +0,1 Prozent stieg sie an auf 307.853 unterstützte Personen. In Kärnten hingegen war ein Plus von 5 Prozent zu verzeichnen. Hier beziehen 6521 Personen Mindestsicherung.