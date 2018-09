Tiroler Bauer attackierte Amtstierärztin

Ein 67-jähriger Landwirt hat am Dienstag in Söll in Tirol (Bezirk Kufstein) eine Amtstierärztin attackiert und verletzt. Die Tierärztin hatte eine Kontrolle am Bauernhof durchgeführt, wobei sie mehrere Mängel bei der Haltung der Milchkühe und den Kälbern feststellte, teilte die Polizei mit. Der Bauer sei dabei immer aggressiver geworden und letztendlich sogar auf die Frau losgegangen.