Laut Studie: Daumen wächst durch Handy-Nutzung

In der modernen Ära verbringen fast alle Menschen sehr viel Zeit mit ihrem Smartphone. Es ist immerhin bezeichnend, dass mehr Menschen Zugang zu einem Handy, als zu einer wasserbespülten Toilette haben. Da wir das Smartphone so viele Stunden pro Tag fest im Griff haben, verändern sich evolutionsbedingt unsere Finger. Zumindest an einer Hand - eine britische Studie will nämlich herausgefunden haben, dass bei zahlreichen Menschen ein Daumen um rund 15 Prozent größer wurde, als jener der anderen Hand - durch die permanente Handy-Nutzung.