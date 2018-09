Radfahren in Fußgängerzone soll verboten werden!

„Es beschweren sich immer wieder Fußgänger bei uns im Rathaus, dass Radfahrer sie in Gefahr bringen - vor allem in der Kramergasse, wo es eh schon sehr eng ist“, sagt Verkehrsreferent Christian Scheider, der in der Zeit als Bürgermeister bereits für ein temporäres Fahrverbot eingetreten ist (damals aber nicht dafür zuständig war).