Arztpraxis-Einbrecher wurde ausgeforscht

Am 29. Juni und am 17. Juli wurde in eine Arztpraxis im Bezirk Klagenfurt-Land eingebrochen. Aus dem Medikamentenschrank wurden zahlreiche Ampullen von Substitutionsmitteln gestohlen, aus einer Tischlade Hunderte Euro Bargeld. Beim zweiten Coup wurden auch zwei Arztstempel zweckentfremdet: Auf ein Rezept gedruckt sollten sie in einer Apotheke zu einer größeren Menge Morphin-Pfalster führen, was jedoch misslang.