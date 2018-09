Wieder grüne Farbe auf Gedenktafel für NS-Opfer

Die Pfarre Goldegg entdeckte die Schmiererei am Eingang des Friedhofs: zwei dort postierte Gedenktafeln aus Kupfer sind mit grüner Farbe besprüht worden. Ausgerechnet jene, die an den 2. Juli 1944, an den „Sturm auf Goldegg“ erinnern: Mehr als 1000 Mann der SS und der Gestapo suchten damals die Goldegger Deserteure der Wehrmacht. Dabei töteten sie 14 Menschen und verletzten 40 weitere. 2014 brachten die Pfarre und die Gemeinde die Gedenktafeln am Eingang des Friedhofs an: „Zur Erinnerung und Mahnung mit der Bitte um Versöhnung und Vergebung“.