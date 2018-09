„Blues Miki“ bringt die ganze Innenstadt zum Beben

Zum neunten Mal lädt der Kärntner Vollblutmusiker Miki Milan Komljenovic am Freitag und Samstag zum Südseit‘n Festival nach Klagenfurt. Musiker aus aller Welt spielen bei freiem Eintritt in acht Lokalen in der Innenstadt. Bluesmusik vom Feinsten, verspricht Miki allen Besuchern. Der 48-Jährige ist selbst durch seine Auftritte als „Blues Miki“ bekannt geworden. Dabei wollte er ursprünglich Eishockeyprofi werden, ehe ihn ein schwerer Autounfall aus den Träumen riss...