„Ich bin der Bär - Maskottchen der Liliputbahn“

Auch mit der Liliputbahn verbindet Kornhoffer eine lange Beziehung. „Ich bin als Kind schon immer wieder liebend gern mit der Liliputbahn gefahren und tu das auch heute noch sehr gerne“, erzählt der Wiener. Als Mitglied der Pfadfindergruppe 13 in Wien Erdberg veranstaltet er auch seit Jahren das Draisinnenrennen am Geländer der Liliputbahn. „Bei einer dieser Veranstaltungen hat mich der Organisator gefragt, ob ich nicht in ein Ganzkörperkostüm schlüpfen möchte um Tombola-Lose zu verkaufen. Da ich für fast jeden Spaß zu haben bin, habe ich es gemacht. Dabei wurde ich vom Chef der Liliputbahn beobachtet und der war so angetan, dass ich schließlich die Rolle von Max, der Bär übernahm.“ Warum ist ein Bär das passende Maskottchen für dieses Prater-Original? „So wie die Liliputbahn hält auch Max seinen Winterschlaf.“ Und das werden sie auch bald wieder tun - denn ab Anfang November macht die Liliputbahn Winterpause, natürlich zusammen mit Max, dem Bären.