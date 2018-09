Unbekannte Täter schossen auf Scheiben und Fenster

Die Beschädigungen sind alle in der vergangenen Woche in Pölfing-Brunn in St. Martin im Sulmtal (Bezirk Deutschlandsberg) entdeckt worden. Der Schaden macht mehrere tausend Euro aus. Es sei auch nicht ausgeschlossen, dass die Unbekannten aus einem fahrenden Autos heraus geschossen haben, so die Ermittler. Nun wird nach Zeugen gesucht - Hinweise an die Polizeiinspektion Wies unter der Telefonnummer 059133/6113.