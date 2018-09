Schwedenbomben-Shop eröffnet in Hernals

Schwedenbomben-Fans kommen ab September voll auf ihre Kosten. Die bekannte Wiener Traditionsnascherei bekommt ein zweites Zuhause in der Hauptstadt. Die Heidi Chocolat AG Niemetz Schwedenbomben® eröffnet am 6. September den zweiten Schwedenbomben-Shop im EKZ Hernals im 17. Bezirk. Vor Ort trifft man auch auf die Hernalser Bezirksvorsteherin Dr. Ilse Pfeffer. Auch die frühere Eiskunstlauf Olympionikin Claudia Kristofics-Binder und der Wiener Schauspieler Christian Dungl kommen für das Eröffnungsevent zum Elterleinplatz 12. Im neuen Schokoladeparadies können sich Naschkatzen an einer großen Auswahl an Köstlichkeiten aus Österreich bedienen: Frische Niemetz Schwedenbomben mit der knackigen Glasur und dem einzigartigen fluffigen Schaum, die Haselnusscreme-Stangerl Manja sowie die Erdnusscreme-Stangerl Swedy, die beide zu den beliebtesten österreichischen Schokoriegeln zählen. Zusätzlich finden sich natürlich auch die edlen Heidi Schokolade Spezialitäten in einer großen Auswahl im Regal. Ebenso werden im neuen Shop angeboten. All diese Köstlichkeiten - und das Mozartpolsterl, das je nach Verfügbarkeit exklusiv in diesen drei Shops und in den Schokotheken erhältlich ist - finden sich hier im Sortiment.