„Wir urlauben im Haus von fremden Menschen“

Eine verschmutzte Wohnung wäre für Familie Hilmar kein Grund, das Konzept in Frage zu stellen. Ein Diebstahl wäre für sie ein Zeichen, Wertsachen besser zu verwahren. „Laptops und elektronische Geräte verstauen wir in diversen Laden, genauso wie Dokumente. Allerdings unversperrt. Hier ist unsere Erwartung, dass die Gäste nicht unsere Laden durchwühlen“, erläutert der Wiener. Schlechte Erfahrungen solle man nämlich nicht auf das Konzept an sich, sondern auf den Tauschpartner beziehen. Ob der Haustausch das Richtige für einen ist, muss natürlich jeder selbst entscheiden: „Bin ich bereit, mich ein Stück weit zu öffnen und anderen Einblick in mein Privatleben zu geben, um dafür dann Erfahrungen machen zu können, die in einem ,normalen‘ Urlaub so nicht möglich sind - und das zum Nulltarif?“ Für Familie Hilmar ist klar: „Wir werden so schnell keinen gewöhnlichen Urlaub mehr buchen.“