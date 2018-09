Mittwoch und Donnerstag den Spätsommer genießen!

Zwei schöne Spätsommertage versprechen Meteorologen uns Kärntnern. UBIMET-Experte Nikolaus Zimmermann: „Das Italientief macht einem Zwischenhoch Platz!“ Angesagt sind bis zu 26 Grad Celsius und ruhiges beständiges Wetter. Aber es ist noch kein „Altweibersommer“, sagt Zimmermann: „Ein Altweibersommer benötigt ein stabiles Hochdruckgebiet in einer großräumigen Region wie etwa Zentraleuropa.“ Ab Freitag ist in der Nacht wieder mit Schauern zu rechnen. „Aber die Temperaturen bleiben bei 20 bis 25 Grad am Tag beständig!“