Steirische Jugend genießt ihre letzten freien Tage

Wer nicht aus Zucker ist, geht trotzdem hinaus

Wer nicht aus Zucker ist, hat trotz „Herbst-Einbruch“ auch im Freien die Qual der Wahl. Überaus beliebt sind bei jungen Steirern die Fly-Line am Rittisberg in Ramsau oder die Reiteralm Junior Trails, der größte „Bike-Spielplatz“ Österreichs. In St. Gallen und Breitenau am Hochlantsch stehen noch die Wasserspielplätze zum Austoben offen.