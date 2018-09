Doppelte Poker-Europameisterin wird zu Testimonial

Vor knapp einem Jahr berichtete CITY4U über eine junge, blonde Frau, welche damals überraschend die erste Frauen Poker-Europameisterschaft gewann. Niemand kannte das Ex-Model Jessica Teusl damals in der Pokerszene, diese zog zwar mit ihrem Aussehen und ihrer fröhlichen Art die Blicke auf sich, aber bis dato nicht aufgrund von Poker-Fähigkeiten. So überraschend der Sieg letztes Jahr auch war, so beeindruckend ist es, dass die heute 27-Jährige ihren Titel vor wenigen Wochen verteidigen konnte und sich nun stolz Doppeleuropameisterin bezeichnen darf. Auch einen Testimonial Vertrag hat sie mittlerweile in der Tasche. City4U traf Jessica zum erneuten Interview: