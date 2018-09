Gratis mitfeiern: Hau di zur Gaudi!

Am 27. September startet die Wiener Wiesn - und auch heuer wird das Spektakel zu einem Fest für alle Sinne. 700 Stunden Programm warten auf die Gäste, in drei Festzelten und fünf Almen darf bei Musik, Kabarett und Unterhaltung ausgiebig gefeiert und geschmaust werden. Damit Sie das Fest so richtig genießen können, verlosen wir 65 Tische für jeweils acht Personen, inklusive Speisen und Getränken im Wert von 360 Euro.