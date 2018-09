„Die Drogen in Wien werden immer stärker“

Etwa 100 Proben von verschiedenen Drogen analysieren Anton Luf und sein Team im Labor an der MedUni Wien im Rahmen des Forschungsprojekts checkIt!. „Die Substanzen, die von den Konsumenten am häufigsten zum Testen abgegeben werden, sind Ecstasy, Speed und Kokain“, erzählt Luf beim City4U-Besuch im Labor. In den letzten Jahren habe sich daran nichts geändert, jedoch gab es andere Entwicklungen: „Vor allem MDMA und Kokain wurden in den letzten Jahren vom Wirkstoffgehalt viel stärker. Der zweite Punkt, der zwar sehr selten vorkommt, jedoch umso gefährlicher ist, ist das Hinzumischen von synthetischen Opioiden wie Fenthanyl.“ Bereits eine geringe Dosis kann für den Konsumenten tödlich sein.