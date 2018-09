Ferien zuhause genießen? Wir zeigen euch, wie!

Die Region erkunden

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute ist so nah? Will sagen: Wer braucht schon einen Urlaub in der großen weiten Welt, wenn man sich auch einfach die Heimat mal genauer anschauen kann? Egal, wie lange man auch schon an einem Ort wohnt - es gibt immer noch Ecken, die man nicht kennt. Das kann ein Stadtteil sein, den man sich noch nie angeschaut hat, oder ein Viertel im eigenen Ort. Nutzt die Urlaubszeit, um in Ruhe durch die Straßen zu schlendern und euch alles genau anzuschauen, woran ihr normalerweise nur vorbeieilt. Ihr werdet erstaunt sein, was es so zu entdecken gibt.