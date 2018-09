Welche Baustellen zu Schulbeginn fertig sind

Tram-Baustellen in der Murmetropole bis Ende Oktober

In der Murmetropole gibt es indes schlimmste Befürchtungen. Die Gleisbauarbeiten in der Gleisdorfer Gasse und in der Leonhardstraße sind zwar im Zeitplan, dauern aber noch bis Ende Oktober. Viele in der Stadt fragen sich, wie das gehen soll, wenn die Schule wieder anfängt. Bei den Graz-Linien beruhigt man. Es werde schon alles halb so schlimm…