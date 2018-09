Polizist soll einen Mann in Graz getreten haben

Im Internet kursiert ein Video, auf dem zu sehen sein soll, wie ein Polizist in Graz bei einer Festnahme einen am Boden liegenden Mann tritt. Der Vorfall spielte sich offenbar am 28. Juli ab. Seitens der Landespolizeidirektion wurde der Vorfall bestätigt. Demnach gebe es nun interne Erhebungen, nach deren Abschluss folge ein Bericht an die Staatsanwaltschaft.