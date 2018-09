Zauberhafte, bunte Welt des Circus Roncalli

Wenn es draußen kalt wird, erwärmt der Circus Roncalli wieder die Herzen der Oberösterreicher. Mit seiner zauberhaften Welt voll bunter Lichter, Popcornduft und Kinderlachen zieht er uns von 16. November bis 9. Dezember, präsentiert von der „Krone“, wieder in seinen Bann. Besonders viele Clowns sind heuer am Urfahraner-Marktgelände mit dabei, vom klassischen Weißclown bis zu Chistirrin aus Mexiko, der hibbeligen Neuentdeckung von Zirkus-Mastermind Bernhard Paul. Wenn die beiden Spaßmacher in der Manege aufeinandertreffen, gibt es im Publikum vor Lachen kein Halten mehr! Paul ist sich sicher: „Die Menschen wollen mehr lachen, aber nicht über billige Comedy. Humor ist immer dann gut, wenn ein Kleinkind und ein Intellektueller an der selben Stelle lachen. Das wollen wir!“