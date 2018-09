Keine Sühne für den Tod von Polizeihund „Zorro“

Lehrer, Richter, Polizisten

Seit dem Vorfall arbeitet der Polizist nicht mehr als Hundeführer, er wurde an eine andere Dienststelle versetzt. Nun erwartet ihn ein Disziplinarverfahren, laut den Richtlinien der Polizei hätte der Hund nie so lange im Fahrzeug sein dürfen. „Von einer Ermahnung bis hin zur Entlassung ist alles möglich. Als Strafe könnten auch Gehälter einbehalten werden“, weiß ein Polizeisprecher auf Anfrage der „Krone“. Eine unabhängige Disziplinarkommission übernimmt nun den Fall. „Lehrer, Richter, Polizisten - in diesem Gremium können aus allen Beamtenkreisen Personen sitzen und entscheiden“, so der Sprecher. Zeitlichen Druck gibt es keinen, diese Kommission kann sich bis zu einem halben Jahr Zeit für die Entscheidung nehmen.