Die große Liebe endete mit Schlägen & vor Gericht

Urteil: 400 Euro Geldstrafe plus 200 Euro Schmerzensgeld

War das, wie angeklagt, eine „fortgesetzte Gewaltausübung“? Die Richterin urteilte „nur“ auf Körperverletzung in den genannten Fällen. Anzeigen und weitere aktenkundige Verletzungen des Opfers gab es nicht. Daher kam der 41-Jährige mit 400 Euro Geldstrafe plus 200 Euro Schmerzensgeld davon.