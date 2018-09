Frau (60) bei Unfall mit Motorrad schwer verletzt

Der Brite war auf der B187 von Garmisch kommend in Richtung Ehrwald unterwegs, als er um 11.50 Uhr in einer Rechtskurve mit seinem Motorrad aufgrund der regennassen Fahrbahn ins Schleudern geriet und zu Sturz kam. Das Motorrad rutschte quer über die Fahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Personenkraftwagen. Der Lenker und seine am Sozius mitfahrende Ehefrau (60) wurden dabei vom Motorrad geschleudert. Die Frau erlitt beim Unfall schwere Verletzungen. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Klinikum nach Garmisch geflogen. Der Motorradlenker wurde erheblich verletzt mit der Rettung ins Klinikum gebracht.