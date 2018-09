Die Doyens nehmen den Hut

Kein Grund trübsinnig zu werden, vielmehr ließ man Freitag beim Branchenabend anlässlich des Jubiläums eine Ära Revue passieren. Dafür kam klarerweise nur Gexi Tostmann in Frage. Immerhin gilt sie als die Hüterin der Tracht und Volkskultur und verfügt in ihrem Museum in Seewalchen am Attersee über einen unglaublichen Schatz an historischen Kostümen, der bis ins 18. Jhdt. zurückreicht.