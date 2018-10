Moderne indische Küche mitten in Wien

Sufian Ahmed Awan ist aus Zell am See, hat nach seiner Ausbildung in Wien, London und New York gelebt und sorgt nun seit wenigen Monaten in der Wiener Innenstadt mit seinem progressiven Kulinarikkonzept für Aufsehen. Auf der Speisekarte fällt vor allem auf: Die Vermischung von indischen Klassikern mit Aspekten aus anderen Ländern der Welt.